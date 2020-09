Steven Bergwijn Ukir Rekor dalam Laga Belanda Vs Polandia

jpnn.com, AMSTERDAM - Gol perdana Steven Bergwijn untuk timnas Belanda membawa pasukan Oranye mengatasi tamunya Polandia 1-0 dalam laga pertama mereka di Grup 1 Liga A Liga Negara UEFA 2020/21 di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Sabtu (5/9) dini hari WIB.

Penyerang sayap Tottenham Hotspur itu mencetak golnya pada menit ke-61 setelah jeli menanti umpan tarik kiriman Hans Hateboer yang sempat gagal disambut oleh rekannya, Memphis Depay.

Gol itu memecahkan kebuntuan setelah Belanda tak kunjung mampu menjebol gawang kiper Wojciech Szczesny kendati tampil dominan sejak kick-off.

Absennya penyerang Robert Lewandowski, karena diistirahatkan setelah menjuarai Liga Champions bersama Bayern Muenchen, terbukti mengurangi ketajaman lini depan Polandia dan memaksa pelatih kepala Jerzy Brzeczek memberi kesempatan untuk Krzysztof Piatek.

