Stevie Wonder Dikabarkan Sakit Keras, Begini Kondisi Sebenarnya

jpnn.com - Stevie Wonder akhirnya menjawab rasa penasaran penggemar mengenai kondisi kesehatannya. Penyanyi kawakan itu mengakui akan jalani operasi dalam waktu dekat.

''Aku bakal menjalani operasi. Aku akan melakoni transplantasi ginjal pada September tahun ini,'' ucap Stevie Wonder setelah membawakan lagu Superstition di Festival British Summer Time di Hyde Park, London, pada Sabtu (6/7). Penonton terdiam. ''I'm all good. Semuanya baik-baik saja,'' lanjut Wonder disambut aplaus dan sorakan.

Dia bakal mengambil rehat sejenak selama prosedur tersebut berlangsung. Kabar yang diungkap musisi 69 tahun itu melegakan para fans. Sebab, sejak sepekan terakhir, Wonder diisukan mengalami masalah kesehatan serius.

Saat diwawancara Detroit Free Press akhir bulan lalu, dia enggan menyebutkan penyakit yang diidapnya. Namun, bagi Wonder, penyakit tersebut bisa ditangani dengan baik. ''Kondisiku sekarang jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya,'' tegas musisi legendaris tersebut.

Sebab, pada musim semi lalu, dia sempat masuk rumah sakit. Setelah dirawat, musisi pemilik 25 piala Grammys itu selalu ditemani tim medis ketika konser. Dia baru mengonfirmasikan berita tentang kesehatannya dalam konser di London.

Wonder menyatakan, persiapan menjelang operasi sudah maksimal. Dia juga sudah mendapatkan donor. Fans pun tidak perlu khawatir, katanya menenangkan. ''Aku di sini ingin berbagi kasih dan berterima kasih atas cinta yang kalian beri,'' tutur Wonder.

Di setiap jeda setelah lagu, pelantun I Just Called to Say I Love You itu mengucapkan terima kasih buat penggemarnya. ''Kalian tidak bakal mendengarkan omong kosong. Aku akan bilang apa yang terjadi: I'm good,'' ungkapnya. (The Guardian/USA Today/fam/c14/jan)