Strategi Baru Korea Selatan Fokus pada Bidang Prioritas untuk Kawasan Indo-Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan menaruh perhatian khusus terhadap situasi di kawasan Indo-Pasifik. Negara Ginseng tersebut juga menempat strategi baru dengan tiga visi khusus untuk Indo Pasifik yaitu mengutamakan perdamaian, kemakmuran dan kebebasan.

Hal ini disampaikan Diplomat Korsel di Indonesia, Choi Shin-hye dalam workshop ke-5 Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea dengan tema ‘Understanding South Korea’s New Indo-Pacific Strategy and Its Implication to Indonesia and Beyond’ yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF) baru-baru ini.

“Hal ini sejalan dengan visi ASEAN, terutama dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN adalah mitra utama Korea Selatan di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, kami sangat ingin bekerja sama lebih kuat lagi dengan negara ASEAN, terutama Indonesia,” ujar Choi dalam diskusi virtual tersebut.

Menurut Choi Shin-hye, strategi Korea Selatan di Indo-Pasifik berfokus pada sembilan bidang prioritas, yaitu membentuk tatanan kawasan Indo-Pasifik berdasarkan aturan dan norma bersama, mendukung penuh hak asasi manusia, meningkatkan upaya nonproliferasi dan kontraterorisme.

Selanjutnya, meningkatkan kerja sama keamanan yang komprehensif, dan memperluas jaringan keamanan ekonomi.

Korea Selatan juga berupaya mempromosikan nilai-nilai inti untuk mencapai kebebasan termasuk demokrasi kebebasan aturan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, dia menegaskan, Korea Selatan menentang penggunaan kekuatan sepihak untuk mengubah status quo.

“Korea Selatan juga berkomitmen untuk mempromosikan tatanan kawasan yang harmonis yang menghormati kepentingan bersama sambil mencari tujuan bersama," sambung Choi.