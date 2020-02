Street Boba, Minuman Kekinian dengan Variasi Rasa ala Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Nikmat Group kembali mengumumkan produk minuman teh susu mutiara (boba drink) kekinian Street Boba setelah sukses dengan kopi Lain Hati.

VP of Marketing Nikmat Group Deo Cardi Nathanael mengatakan berbeda dengan kedai boba yang umumnya berada di lokasi pusat perbelanjaan, sesuai dengan namanya Street Boba justru menyasar lokasi di pinggir jalan.

“Street Boba adalah brand minuman lokal yang memfokuskan diri untuk menyajikan berbagai varian minuman dengan boba brown sugar sebagai bahan utamanya.,” ujar Deo.

Deo menjelaskan bahwa pihaknya terus berusaha menciptakan beragam resep autentik yang diolah dari bahan-bahan dengan kualitas premium, tetapi tetap menawarkan harga yang terjangkau oleh berbagai kalangan.

“Hal tersebut kami lakukan untuk memberikan brand experience terbaik, serta menjamin kepuasan pelanggan,” lanjut Deo.

Untuk varian saat ini Street Boba sendiri memiliki tujuh pilihan minuman ala Jepang, di antaranya Shibuya Fresh Milk (Brown Sugar Boba, Fresh Milk With Macchiato, Harajuku Milk Tea (Brown Sugar Boba, Fresh Milk With Milk Tea), dan Namba Kawaiipon (Brown Sugar Boba, Fresh Milk With Klepon).

Kemudian Hokkaido Choco (Brown Sugar Boba, Fresh Milk With Chocolate), Tokyo Locama (Brown Sugar Boba, Fresh Milk With Biscoff), Osaka Saida (Strawberry, Soda With Grape Jelly), dan juga Kyoto Tiramioishii (Tiramisu, Fresh Milk With Regal)

Menariknya lagi, kedai Street Boba memiliki keunikan pada konsep serta dekorasi yang khas. Yakni konsep industrial yang digabungkan dengan tema jalan raya lengkap dengan tanda serta rambu.