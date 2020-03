Stres Akibat Terjangkiti Corona, Suster Daniela Bunuh Diri

jpnn.com, MONZA - Seorang perawat di Italia bernama Daniela Trezzi memutuskan bunuh diri setelah dinyatakan positif terjangkiti virus corona (COVID-19). Cewek 34 tahun itu merasa tertekan karena khawatir bahwa dirinya telah menularkan virus mematikan tersebut ke orang lain.

Federasi Nasional Perawat Italia atau The National Federation of Nurses of Italy mengonfirmasi kabar kematian Daniela pada pekan lalu. Daniela bertugas di garda depan dalam perang melawan wabah virus corona, karena bekerja di layanan unit perawatan intensif atau ICU Rumah Sakit San Gerardo di Monza, Lombardy, wilayah paling parah akibat wabah corona di Italia.

Dalam pernyataan ke media, organisasi profesi perawat itu mengaku kaget dan sedih dengan kepergian Daniela. Menurut federasi tersebut, Daniela dalam kondisi stres berat karena merasa khawatir saat sedang berupaya menolong korban virus corona, justru dirinya malah menjadi penyebar wabah mematikan.

“Setiap dari kita telah memilih profesi untuk kebaikan dan, sayangnya, untuk yang juga: kami adalah perawat,” ujar siaran pers federasi.

Mario Alparone selaku general manager RS San Gerardo mengungkapkan, Daniela sudah menjalani perawatan sejak 10 Maret lalu. “Dia tidak di bawah pengawasan,” ujarnya.(mail/ara/jpnn)