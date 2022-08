Suga BTS Hadirkan Ringtone Terbaru untuk Samsung Galaxy Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi rap sekaligus produser rekaman asal Korea Selatan, Min Yoon-gi atau dikenal dengan Suga, berkolaborasi dengan Samsung, menghadirkan nada dering legendaris “Over the Horizon” di Indonesia.

Kehadiran ringtone itu bersamaan dengan peluncuran ponsel lipat Samsung Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 5G.

“Kami hadirkan perangkat sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini dan mendorong mereka berekspresi dan berkreasi seperti yang dihadirkan oleh Suga BTS untuk ringtone Over the Horizon," kata Selvia Gofar, Head of Product Marketing Samsung Mobile Experience, Samsung Electronics Indonesia, dalam siaran pers, Senin (22/8).

Suga, yang juga anggota dari band K-Pop 'BTS' menghadirkan remix ringtone terbaru menyusul kesuksesan di Galaxy Unpacked tahun lalu.

Ini menjadi kedua kalinya Suga untuk remake ringtone “Over the Horizon” secara eksklusif di ponsel lipat terbaru Samsung.

"Suga memberikan sentuhan baru pada tema musik khas Samsung tahun ini, juga menyampaikan tentang hal-hal positif dan kecerahan masa depan," ujar Selvia.

Dia menambahkan, ringtone “Over the Horizon” tahun ini berbeda dengan sebelumnya yang bertema rock.