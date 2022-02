Sukses Benahi BUMN, Erick Thohir Makin Bersinar di Survei Capres

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian cukup besar dari masyarakat menilai Erick Thohir berhasil menjalankan tugasnya sebagai menteri BUMN. Kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibalas Erick dengan aksi bersih-bersih yang membuat banyak BUMN jadi perusahaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. "Keberhasilan Erick dalam menjalankan tugas dan kepercayaan sebagai pembantu Presiden Jokowi membuahkan hasil yang baik sehingga Erick berhasil masuk sepuluh besar dalam survei mengenai calon presiden," ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Selasa (8/2). Baca Juga: Erick Thohir Lunasi Utang Haryati dan Biayai Sekolah Keponakannya di SLB Fernando mengacu pada survei yang dirilis Political Weather Station (PWS) baru-baru ini. Menurut riset tersebut, elektabilitas Erick ada di peringkat ke-7. Fernando menilai Erick Thohir memang layak dipertimbangkan menjadi capres atau cawapres pada pilpres 2024 yang akan datang. Baca Juga: Tukang Ojek Pengkolan dan Online Bersatu Dukung Erick Thohir Sebagai Capres 2024 Berdasarkan hasil survei Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), warga Nahdlatul Ulama (NU) juga menginginkan Erick maju pada Pilpres 2024 mendatang. "Saya melihat Erick sangat berpotensi untuk makin disukai dan diminati oleh masyarakat, yang penting Erick terus menunjukkan kinerjanya dalam melakukan pembenahan dan bersih-bersih di perusahaan pelat merah yang ada dibawah Kementerian BUMN," tutur dia.