Sukses Kelola Kawasan Pesisir, Tangerang Jadi Tuan Rumah Forum Internasional 

jpnn.com, JAKARTA - Kabupaten Tangerang, Banten, bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum pengelolaan kawasan pesisir internasional atau PNLG 2022. Hal ini setelah model pengembangan desa pesisir pantai di wilayahnya bukan saja menjadi ikon Indonesia, tetapi juga dunia internasional.

"Suatu kehormatan bagi Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah forum PNLG 2022. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih cerdas dan bijaksana dalam mengelola wilayah pesisir," kata Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar dalam pernyataan resminya, Jumat (3/12).

Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) merupakan jaringan regional pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu.

Organisasi ini diluncurkan secara resmi oleh Program Regional GEF/UNDP/IMO tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Laut Asia Timur (PEMSEA) pada Maret 2001.

Wadah ini sekaligus menjadi forum untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam praktik pengelolaan pesisir terpadu (ICM) di antara pemerintah daerah di wilayah tersebut.

Praktik ICM belakangan ini mengarah pada peningkatan tata kelola sumber daya laut dan pesisir, menghasilkan keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat.

Bupati Zaki berharap forum ini menjadi ikon pengembangan wilayah dan komunitas desa pesisir pantai.

Desa yang dipilih sebagai pusat studi dalam forum PNLG 2022 nanti adalah Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang.