Sumbawa Timur Mining Sabet 2 Penghargaan Komunikasi IABC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumbawa Timur Mining (STM) berhasil mendapatkan dua kategori penghargaan komunikasi dalam International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Awards 2024.

Adapun kedua penghargaan tersebut terdiri dari Top 10 dan Awards of Excellence kategori kategori Impactful Communications Awards (ICOMMA) subkategori Best Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), serta Awards of Merit kategori Impactful Public Relations Awards (IMPRA) subkategori Best Digital Public Relations.

Penghargaan kategori ICOMMA subkategori DEI menilai kegiatan komunikasi yang menonjolkan pesan-pesan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

STM berhasil meraih penghargaan ini berkat kampanye komunikasi berjudul “STM Inclusive Women Program: Fostering Gender Diversity and Equality in Copper Gold Exploration Project”.

Principal Communications STM, Cindy Elza menjelaskan kampanye tersebut didasari cita-cita STM mewujudkan lingkungan kerja yang menyediakan kesempatan setara tanpa diskriminasi gender.

"Pesan kesetaraan STM disampaikan melalui saluran komunikasi digital, cetak, juga kegiatan langsung yang melibatkan karyawan," ujar Cindy, dikutip, Senin (16/12).

STM berhasil meraih 90 persen respons positif pada saluran media sosialnya.

Strategi komunikasi ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan di STM, yang saat ini mencapai 25 persen lebih besar dari rata-rata jumlah pekerja perempuan di industri pertambangan global sebesar 8-17 persen (McKinsey, 2021).