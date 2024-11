Sumbawa Timur Mining Sabet 9 Penghargaan Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumbawa Timur Mining (STM) sukses meraih sembilan penghargaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD).

Adapun STM meraih prestasi itu dalam Indonesian SDGs Awards (ISDA) dan Indonesian CSR Awards (ICA) 2024.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada korporasi dan organisasi yang memiliki kinerja terbaik dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan program yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manajer Departemen Community Relations STM yang menaungi divisi Community Development, Ulya Defretes menyatakan pada penyelenggaraan ISDA, STM meraih 4 penghargaan yang terdiri dari 2 emas atas program jamban keluarga dan Education Quality Improvement Program (EQUIP), dan 2 perak atas program air bersih dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudian, dalam penyelenggaraan ICA, STM meraih 4 penghargaan yang terdiri dari 1 emas atas program beasiswa prestasi, dan 3 perak atas program perikanan, pertanian organik, dan operasi katarak.

Atas kesungguhannya dalam pemberdayaan masyarakat, STM juga dinobatkan sebagai “The Most Committed Corporate to Community Involvement and Development” oleh CFCD.

"Sebelum meraih seluruh penghargaan tersebut, STM terlebih dulu mengikuti masa penjurian dan asesmen lapangan," ungkap dikutip di Jakarta, Jumat (29/11).

Tim CFCD yang dipimpin oleh Ir. Thendri Supriatno berkunjung ke area kerja STM di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 19-20 September lalu untuk mengetahui secara lebih rinci program-program pemberdayaan masyarakat STM.