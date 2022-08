Surveyor Indonesia & APEKSI Launching Program I-SIM For Cities

jpnn.com, JAKARTA - Surveyor Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk mengembangkan program Integrated-Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities.

Hal itu dilakukan untuk mendukung keberlanjutan multi-stakeholders dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk akselerasi pencapaian SDGs di tingkat kota.

Melalui program ini, pemerintah kota bisa mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian tersebut.

Dengan semangat inklusivitas atau no one left behind, I-SIM for Cities menciptakan keterlibatan pentahelix multi-stakeholders, seperti: pemerintahan, akademisi, komunitas, bisnis, filantropi dan media.

Lebih dari itu, program ini pun mendorong pengembangan kapabilitas pemerintah kota terhadap standar kota yang berkelanjutan.

Direktur Utama Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono menjelaskan I-SIM for Cities telah dikembangkan bekerja sama dan kolaborasi dengan mitra strategis, antara lain APEKSI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Biro Pusat Statistik dan GRI (Global Reporting Initiatives).

“Dengan seluruh elemen yang terlibat, kami berharap Pemerintah kota dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik dan saling berkolaborasi dalam perbaikan kontinyu pencapaian SDGs di tingkat kota,” ujarnya.

“Peran Pemerintah Kota terkait data disclosure untuk mengakselerasi performa kinerja SDGs dan mendorong multi stakeholder partnership yang inklusif dan no one left behind terkait pelaksanaan SDGs di tingkat Kota,” imbuh Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/BAPPENAS, Vivi Yulaswati.