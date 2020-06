Surveyor Indonesia Dukung Kelangsungan Bisnis Pelaku Industri dalam Penerapan New Normal

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia bersinergi dengan PT Bureau Veritas Indonesia (Bureau Veritas Indonesia) mendukung langkah pemerintah dengan menghadirkan produk baru yang bertajuk 'Restart your Business with SIBV'.

Restart your Business with SIBV ini diharapkan bisa berkontribusi menghadirkan serangkaian solusi bagi pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan sektor ekonomi sebelum kembali beroperasi untuk publik dalam kondisi new normal tersebut.

Produk ini menyediakan jasa audit dan sertifikasi yang memungkinkan pelaku industri untuk segera memulai kembali bisnis mereka secepat mungkin dalam kondisi new normal dengan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak.

Selain itu, produk ini memfokuskan terhadap jaminan pada konsumen, pendekatan konsisten di semua lini bisnis pengguna, kondisi kerja yang aman, dan memungkinkan pelaku industri untuk mengikuti peraturan wilayah yang berlaku.

Direktur Utama Surveyor Indonesia, Dian M. Noer menuturkan perseroan siap mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan penerapan new normal dan kelangsungan bisnis pelaku industri yang dikonkritkan melalui kehadiran produk 'Restart your Business with SIBV'.

"Produk ini akan memastikan kelayakan bisnis pelaku industri demi menghadirkan aspek keamanan dan kesehatan yang komprehensif bagi konsumen mereka," ujar Dian.

Surveyor Indonesia sambung Dian, juga berbangga atas sinergi solid dengan Bureau Veritas Indonesia yang merupakan salah satu penyedia jasa testing, inspection, & certification terkemuka di dunia sehingga memungkinkan hadirnya produk ini di Indonesia.

Kehadiran produk ini juga disosialisasikan melalui penyelenggaraan webinar yang bertajuk 'Restart your Business with SIBV; Embrace the New Normal'. Kegiatan daring ini menghadirkan Keynote Speaker Alex Deni – Deputi SDM, Teknologi, & Informasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M. Noer serta Direktur Bureau Veritas Indonesia Didie B.Tedjosumirat selaku pembicara.