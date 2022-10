Surya Paloh Perintahkan Kader NasDem Kawal Pencalonan Anies Baswedan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memerintahkan kader partainya mengawal pencalonan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

“Saya meminta saudara-saudara mengawal pencalonan Partai NasDem terhadap Anies Baswedan,” kata Surya Paloh dalam sambutannya saat deklarasi capres Partai NasDem di Jakarta, Senin (3/10).

Politikus berlatar belakang pengusaha itu mengatakan bahwa perjalanan menuju pencalonan presiden masih panjang, sehingga ketika bakal capres melakukan kesalahan masih bisa ditegur.

“Katakan yang tidak tepat, katakan yang tidak cocok, katakan yang dia tidak sesuai dengan yang saya katakan hari ini agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu, upaya perbaikan atas kekurangan," lanjutnya.

Paloh menjelaskan bahwa Partai NasDem memilih Anies Baswedan karena gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang terbaik.

“Semoga, semua yang saya utarakan memberikan penjelasan. Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best,” ungkapnya.

Selain itu, Paloh beralasan Anies Baswedan memiliki pemikiran yang sama dengan Partai NasDem untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara.

"Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insyaallah jika Saudara Rasyid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mempu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya," pungkas Surya Paloh. (mcr8/jpnn)



