SUV Terkecil Hyundai Resmi Senggol Suzuki Vitara dan Ford EcoSport

jpnn.com - Hyundai Venue akhirnya membuka selubung di depan pengunjung New York International Auto Show 2019. Penantang Suzuki Vitara Brezza dan Ford Ecosport ini sukses memukau di antara lini produk Hyundai lainnya.

Hyundai pun merasa kian kuat bertarung di segmen SUV global, Venue melengkapi model Kona, Tucson, Santa Fe, Palisade dan NEXO.

Venue digadang menawarkan fitur keselamatan premium untuk pengendara serta teknologi kenyamanan, baik di on-road maupun off-road.



Kabin Hyundai Venue

“All new Venue mungkin menjadi SUV yang terkecil di keluarga Hyundai, tapi besar kepraktisannya dan juga berkarakter,” kata Vice President of Product, Corporate and Digital Planning Hyundai Motor America, Mike O’Brien.

SUV kompak yang diproduksi di Ulsan, Korea Selatan itu, Venue hadir dengan pewarnaan two-tone, pilihannya pada atap, spion dan trim.

Performanya mengandalkan Gamma 1.6L disandingkan transmisi manual 6-percepatan atau Smartstream IVT (Intelligent Variable Transmission).