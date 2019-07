Suzuki Auto Value Buka Layanan Tukar Tambah di GIIAS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Memanfaatkan moment Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, (18-28/7), Auto Value Suzuki gelar program menarik untuk para pengunjung yang ingin memiliki mobil baru Suzuki.

Program tersebut ialah tukar tambah (trade-in). Auto Value akan melayani dan memudahkan proses tukar tambah dari mobil merek apapun untuk ditukar menjadi mobil baru Suzuki.

“Saat ini keinginan konsumen untuk membeli mobil baru dengan tukar tambah kendaraan lamanya cenderung meningkat, namun terkadang prosesnya cukup rumit dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, kami hadir agar semua lebih efisien,” kata Business Development Manager PT Suzuki Indomobil Sales, Hendro Kaligis.

Layanan tukar tambah sendiri bisa langsung dilakukan di booth Suzuki. Prosesnya mudah, calon konsumen cukup membawa mobil yang ingin ditukar ke GIIAS 2019 di ICE BSD, Tangerang, dan mengunjungi Auto Value corner di booth Suzuki Hall 5C.

Saat melakukan proses pembelian mobil Suzuki, tim Auto Value akan menilai dan memberikan penawaran mobil Anda. Setelah ada kesepakatan harga, konsumen bisa dengan leluasa mengatur alokasi distribusi dari hasil penjualan mobil lamanya.

Semua proses tukar tambah yang dilakukan selama acara di booth Suzuki ini bebas biaya.

“Bagi konsumen yang ingin mobil lamanya dicek terlebih dahulu oleh Auto Value, konsumen dapat membuat jadwal pertemuan dengan mengisi formulir jual mobil di www.autovalue.co.id. Selanjutnya, tim Auto Value akan menghubungi dan berkunjung te tempat sesuai dengan jadwal konsumen. Proses ini tentunya lebih fleksibel karena setelah melakukan kesepakatan dengan tim Auto Value, konsumen hanya perlu datang untuk membuat SPK mobil barunya saat acara GIIAS,” lanjut Hendro.