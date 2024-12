Suzuki Jimny 5-door jadi Mobil Terbaik Versi Forwot

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Suzuki Jimny 5-door didaulat menjadi mobil terbaik 2024 dari Forum Wartawan Otomotif (Forwot) setelah mengalahkan Toyota Rangga, Chery Tiggo 5X, Citroen C3 Aircross, dan BAIC BJ40 Plus.

Mobil legendari berlogo S meraih gelar Car of the year 2024 dalam ketegori mobil Internal Combustion Engine (ICE).

Suzuki Jimny meraih penilaian tertinggi, yakni 169. Posisi kedua ditempati Toyota Rangga 150, Tiggo 5X 106, Citroen C3 Aircross 102, dan BAIC BJ40 Plus 98.

Pemilihan mobil tersebut melibatkan juri yang terdiri dari 25 wartawan bidang otomotif berpengalaman.

“Seluruh juri telah menentukan pemenang Forwot Car of The Year dengan memilih satu mobil terbaik. Mobil terbaik yang telah terpilih, diharapkan memacu dan menjadi pendorong industri otomotif Indonesia dalam menghadirkan produk-produk berkualitas bagi konsumen dalam negeri dan mancanegara,” ungkap Ketua Dewan Juri Forwot Cars of The Year 2024, Mufrod di Senovarti, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Suzuki Jimny 5-door resmi diluncurkan di Indonesia pada ajang IIMS 2024 lalu.

Mobil yang bermain di kelas SUV itu diciptakan dari para insinyur Jepang dan sudah dilengkapi penggerak ALL GRIP PRO (4WD) dengan tiga mode berkendara yang bisa disesuaikan kebutuhan.

Mulai dari 2H untuk jalan normal, 4H medan off road, dan 4L untuk melintasi rute bebatuan, lumpur, serta medan besar lainnya.

Memastikan tangguh di medan ekstrem, Suzuki Jimny 5-door dibangun di atas ladder frame chassis dengan material kokoh, sehingga lebih kuat menopang bodi ketika melewati jalan yang tidak rata.