Suzuki Jimny Masuk Finalis di 2 Kategori World Car of The Year 2019

jpnn.com - Suzuki Jimny yang sempat masuk dalam daftar World Car of The Year 2019, harus tersingkir dan 48 juri sudah mengerucutkan tiga finalis mobil terbaik, sebelum mendapatkan satu mobil terbaik di dunia dan diumumkan di New York Show, pada 17 April akan datang.

Kendati demikian, Suzuki Jimny sukses masuk tiga finalis di dua kategori dan menjadi mobil buatan Jepang satu-satunya. Jimny masuk finalis di World Urban Car dan World Car Design of the Year. Dari kawasan Asia diwakili Kia dan Hyundai.

BACA JUGA: Konsep Unik dari Suzuki Jimny Terbaru di Tokyo Auto Salon

Adapun tiga finalis mobil terbaik dunia ialah Audi e-Tron, Jaguar I-Pace dan Volvo V60/S60.

Di dalam penghargaan mobil terbaik dunia sendiri terdiri dari enam kategori, meliputi World Car of The Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car, World Green Car, dan World Car Design of the Year. (mg8/jpnn)

Berikut para tiga finalis World Car of The Year 2019:

World Car of the Year

– Audi e-tron

– Jaguar I-PACE

– Volvo S60/V60

World Urban Car

– Hyundai AH2 / Santro

– Kia Soul

– Suzuki Jimny