Suzuki Jimny Rebut Titel Mobil Terbaik Kategori World Urban Car 2019

jpnn.com, NEW YORK - Suzuki Jimny didapuk sebagai mobil terbaik di kategori World Urban Car 2019 saat pembukaan New York International Auto Show di New York, Amerika Serikat, Rabu (17/4).

Direktur Perwakilan dan Presiden Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki mengatakan, Suzuki merasa sangat terhormat dapat menerima penghargaan ini. Jimny merupakan kendaraan off-road satu-satunya yang kompak dan telah mempertahankan konsep selama hampir 50 tahun.

"Sekarang Suzuki Jimny memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Banyak pengguna menikmati kinerja mesin yang luar biasa dan desain fungsional unik, baik di dalam maupun di luar jalan," tambah Toshihiro, lansir World Car of the Year, Kamis (18/4).

Suzuki Jimny sukses mengalahkan Hyundai Santro dan Kia Soul dalam perebutan final gelar World Urban Car 2019.

Ketua Program World Car Award, Mike Rutherford menjelaskan, mobil dipilih oleh juri internasional sebanyak 86 jurnalis otomotif terkemuka dari 24 negara di seluruh dunia. Setiap juri ditunjuk oleh Komite World Car Steering berdasarkan keahlian, pengalaman, kredibilitas dan pengaruhnya.

Road to the World Car Awards adalah perjalanan tahunan dalam kemitraan dengan New York International Auto Show. Perjalanan ini mengikuti jurnalis internasional yang tergabung dalam dewan juri saat mereka melakukan test-drive, dan memberikan suara ke kendaraan yang memenuhi syarat.

Selain itu, Suzuki Jimny juga masuk tiga finalis mobil terbaik dunia dalam kategori World Car Design of the Year. Suzuki Jimny bersaing dengan nama-nama beken seperti Jaguar I-Pace dan Volvo XC40. Di kategori ini, pemenang direbut Jaguar I-Pace.