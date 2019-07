Suzuki Jimny Terbaru Resmi Mengaspal di GIIAS 2019, Harganya Mengejutkan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Suzuki Jimny generasi ke-4 akhirnya resmi mengaspal di tanah air melalui lantai Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang. Harganya pun mengejutkan.

Mobil Sport Utility Vehicle (SUV) 4X4 yang langsung diimpor dari Jepang ini ditawarkan dalam empat varian dengan banderol mulai Rp 315,5 juta hingga Rp 330 juta.

Untuk varian terendah single tone MT Rp 315,5, lalu Rp 317,5 juta untuk varian two tone MT, Rp 328 juta untuk varian Single Tone AT, dan untuk varian tertinggi yaknu two tone AT dibanderol Rp 330 juta.

"Suzuki Jimny merupakan SUV ikonik dan sudah menjadi sejarah otomotif Indonesia. Sejak diperkenalkan pada 1979, Jimny telah terjual lebih dari 130 ribu unit berkat ketangguhan performanya di medan off-road. Kini Suzuki Jimny telah lahir dengan fitur dan tampilan baru namun tetap membawa DNA Suzuki Jimny, yaitu kendaraan unik sebagai SUV kompak satu-satunya di Indonesia," kata President Director PT SIS, Seiji Itayama, saat peluncuran di GIIAS 2019, Kamis (18/7).

Paket dimensi panjang 3.265 mm, lebar 1.645 mm dan tinggi 1.720 mm, diklaim cukup baik membawa pengendaranya menerjang medan berat. Tentu ditunjang pula dengan ground clearance setinggi 210 mm.

Dibekali mesin K15B 4-Wheel Drive mampu memuntahkan tenaga 100 Hp pada 6000 rpm dan torsi 130 Nm pada 4000 rpm.

Jimny generasi keempat tidak saja menawarkan kemampuan offroad terbaik, tetapi juga pilihan kenyamanan di onroad sekaligus efisiensi bahan bakar melalui eksplorasi mode berkendara 2H - AH dan 4L.