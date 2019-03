Syahrini: Aku Terima Kekurangan dan Kelebihanmu, Insyaallah

jpnn.com, JEPANG - Pasangan Syahrini dan Reino Barack kembali membagikan momen kebahagiaan mereka saat menggelar pesta lamaran.

Pelantun Sesuatu itu mengatakan akan menerima kelebihan kekurangan pria yang kini sudah menjadi suaminya itu.

"Menerima kekurangan dan kelebihan kamu Insha Allah," tulis Syahrini sebagai keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Selasa (5/3).

Tak berbeda halnya dengan Reino Barack. Pengusaha muda itu juga mengunggah foto yang sama.

"Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini," tulis mantan kekasih Luna Maya itu di akun Instagram miliknya.

Sebelumnya, mereka juga mengunggah video saat prosesi lamaran. Syahrini tampak begitu tersipu ketika Reino Barack berlutut menyatakan niatnya melamar.