Syekh Ali Jaber Meninggal, Sejumlah Artis Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah selebritas tanah air turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Syekh Ali Jaber.

Mereka kompak memberikan ucapan duka cita untuk ulama kondang tersebut, melalui akun media sosial masing-masing.

"Inalillahi wa innailaihi roji'un @syekh.alijaber. Three is no hurting, no suffering, and no pain in heaven. Will be miss you," tulis Deddy Corbuzier, dalam keterangan unggahan foto dirinya tengah shalat bersama Syekh Ali Jaber, dilihat Kamis.

Ucapan belasungkawa juga datang dari pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mengunggahnya melalui akun Instagram resminya @raffinagita1717.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya," tulis keterangan unggahan tersebut yang disertai emoji sedih.

Sementara itu, vokalis band D'Masiv Rian Ekky Pradipta juga tak ketinggalan memanjatkan doa untuk almarhum Syekh Ali Jaber.

"Al Fatihah," tulis Rian di akunnya di Instagram.

Lalu ada Andre Taulany yang turut mengucapkan belasungkawa untuk ulama karismatik itu.