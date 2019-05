Syuting di Belanda, Jessica Mila Dapat Berita Duka

jpnn.com - Aktris Jessica Mila baru mendapat berita duka. Neneknya yang disapa Oma dikabarkan baru saja meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan Jessica Mila lewat Insta Story miliknya @jscmila. Dia mengupload video kenangan tengah bersama neneknya.

"Rest in peace oma. I will always love you," ungkap Jessica Mila, Jumat (17/5).

Namun sayang, cewek 26 tahun itu sepertinya tidak bisa menengok jenazah sang nenek. Sebab Jessica Mila tengah berada di luar negeri.

Mantan kekasih Mischa Chandrawinata itu sedang menjalani kegiatan di Belanda. Lewat Insta Story miliknya pula diketahui Jessica Mila tengah menjalani syuting film Mengejar Surga. Syuting film tersebut berlangsung sejak beberapa hari lalu di bulan Ramadan ini. (mg3/jpnn)