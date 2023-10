Tahun Depan, Neta Siapkan Mobil Listrik Baru Rakitan Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan rintisan otomotif asal Tiongkok, Neta memastikan bahwa tahun depan beberapa mobil listrik terbarunya kembali dihadirkan guna meramaikan pasar Indonesia.

Setelah meluncurkan Neta V secara resmi, PT. Neta Auto Indonesia telah menyiapkan dua mobil listrik rakitan lokal di kelas berbeda.

Director of External Affairs and Product Neta Auto Indonesia Fajrul Ilhami menjelaskan dua mobil listrik terbaru Neta itu ialah Neta V (crossover) dan Neta U (SUV) yang keduanya sudah versi CKD (completely knock down).

"Tahap awal ini Neta V yang sekarang kami luncurkan masih versi CBU, tahun depan sudah ada versi CKD atau rakitan lokal," kata dia kepada awak media, di Jakarta, Selasa.

"Selain Neta V CKD, kami juga akan membawa mobil listrik jenis SUV yaitu Neta U yang juga akan dirakit lokal."

Fajrul menambahkan bahwa kedua produk tersebut akan hadir di kuartal kedua dan kuartal ketiga.

Baca Juga: Mobil Listrik Neta V Mulai Dikirim ke Konsumen Awal Bulan Depan

Perihal perakitan mobil listrik Neta, kata Fajrul, pihaknya telah bekerja sama dengan PT. Handal Indonesia Motor untuk merakit kendaraan lokal mereka dalam bentuk completely knock down (CKD), yang akan dimulai pada kuartal kedua tahun depan.

Dalam kesempatan sama, Managing Director Neta Auto Indonesia Jason Ding menjelaskan pihaknya memiliki target untuk menyediakan 10.000 unit kendaraan CKD pada tahun depan.