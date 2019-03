Tai Tzu Ying Kandaskan Akane Yamaguchi di Semifinal All England 2019

jpnn.com, BIRMINGHAM - Tai Tzu Ying belum terbendung di All England 2019. Peringkat satu dunia asal Taiwan itu mulus ke final setelah menyingkirkan salah satu lawan beratnya, Akane Yamaguchi (Jepang).

Dalam laga semifinal di Arena Birmingham, Sabtu (9/3), Tzu Ying menang 21-13, 10-21, 21-8. Statistik BWF mencatat duel tunggal papan atas dunia ini berlangsung selama 47 menit.

Tzu Ying kehilangan game kedua lantaran terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri, dan Akane mampu menemukan iramanya. Namun, di game ketiga Tzu Ying tak memberi Akane ampun. Namun, kehilangan satu game ini membuat catatan sempurna Tzu Ying dari babak pertama terhenti.

High speed and super shots. Tai Tzu Ying's way to the final goes through her remarkable skills #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/5y7LS4GkQL — BWF (@bwfmedia) March 9, 2019