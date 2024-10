Taiwan Pavilion Akan Pamerkan Inovasi Medis di Indonesia Hospital Expo 2024

jpnn.com, JAKARTA - Taiwan Pavilion akan berpartisipasi dalam Indonesia Hospital Expo 2024 yang akan berlangsung dari 16-19 Oktober di Jakarta Convention Center (JCC).

Paviliun itu nantinya akan menampilkan sebelas rumah sakit ternama dan perusahaan medis Taiwan yang memamerkan kemajuan mutakhir di bidang kesehatan.

Di antara peserta unggulan, terdapat beberapa institusi medis paling terkemuka di Taiwan, termasuk Far Eastern Memorial Hospital, National Taiwan University Hospital, dan Taipei Medical University Hospital.

“Institusi-institusi tersebut akan mempresentasikan inovasi terbaru mereka dalam teknologi medis dan layanan kesehatan,” ujar Perwakilan Taiwan Pavilion dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Selain rumah sakit di atas, 7 perusahaan Taiwan akan memamerkan berbagai produk dan layanan medis inovatif, termasuk tempat tidur rumah sakit, perangkat pemantauan mandiri, instrumen bedah, pemurni udara medis, dan solusi telemedicine.

Perusahaan medis terkemuka ini termasuk CEI Technology Inc., Chang Gung Medical Technology Co. Ltd., E-SUN Technology Co. Ltd., Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Inventec Appliances Corporation, Kaiser Technology Co. Ltd., dan Lite-Med Inc.

Adapun, Taiwan Pavilion diselenggarakan oleh International Trade Administration (TITA) di bawah Kementerian Ekonomi (MOEA) dan diimplementasikan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Taiwan Pavilion akan menjadi titik fokus bagi para profesional kesehatan dan pemimpin industri yang ingin menjelajahi peluang bisnis baru dan kemajuan teknologi medis.