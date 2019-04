Tajir Melintir, Avengers: Endgame Raup Duit Banyak Banget dalam 5 Hari

jpnn.com - Demam Avengers: Endgame yang menyebar ke berbagai belahan dunia membuat laju pendapatan jadi dua kali lebih cepat ketimbang ''kakaknya", Avengers: Infinity War.

Hingga kemarin, Senin (29/4), film besutan Joe dan Anthony Russo itu mengumpulkan pendapatan global USD 1,2 miliar (Rp 17 triliun). Yang mencengangkan, nominal fantastis itu dicapai hanya dalam lima hari jika dihitung dari tanggal rilis pertama pada Rabu (24/4).

Tahun lalu, Infinity War mencapai USD 1 miliar (Rp 14,2 triliun) dalam sebelas hari. Rata-rata film one billion dollar club alias kelompok yang mampu mencapai pendapatan USD 1 miliar memperoleh angka tersebut dalam dua pekan penayangan.

Sebanyak 70 persen pendapatan Avengers: Endgame disumbang oleh pasar mancanegara. Maklum, ada 46 negara, termasuk Indonesia, yang berkesempatan nonton lebih awal. Slot tayangnya pun banyak, mulai subuh hingga tengah malam.

Pendapatan terbesar Endgame disumbang Tiongkok. Di sana, film yang dibintangi Robert Downey Jr. dan Chris Evans itu mengumpulkan USD 330,5 juta (Rp 4,69 triliun). Film rilisan Marvel Studios tersebut menjadi film pemecah rekor pendapatan akhir pekan perdana. Tahun 2018, pendapatan Infinity War pada hari-hari pertamanya di Tiongkok bahkan tidak sampai USD 200 juta (Rp 2,84 triliun).

Laju pendapatan nan fantastis itu diperkirakan ''awet" hingga Endgame gulung layar. Bahkan, raksasa ticketing Tiongkok Maoyan memperkirakan bahwa rilisan terbaru Marvel itu akan mengumpulkan total RMB 3,5 miliar atau sekitar USD 521 juta (Rp 7,4 triliun). Hingga kemarin, film tersebut berada di peringkat keempat jajaran film berpendapatan tinggi sepanjang masa di Tiongkok.

Bila prediksi itu tepat, Marvel boleh bangga. Sebab, film tersebut akan jadi rilisan Hollywood pertama yang berhasil menembus setengah miliar dolar. Di Tiongkok, predikat film terlaris Hollywood sementara dipegang The Fate of the Furious dengan USD 393 juta (Rp 5,58 triliun).

Rekor itu tidak berhenti di Tiongkok. Mengutip Hollywood Reporter, Avengers: Endgame juga memecahkan rekor akhir pekan pembuka di 43 negara. Di antaranya, Inggris, Irlandia, Australia, Korea Selatan, Brasil, Meksiko, Argentina, dan Prancis.