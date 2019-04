Taklukkan Intanon, Tai Tzu Ying Mulus ke Semifinal Malaysia Open 2019

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tunggal putri ranking satu dunia Tai Tzu Ying tak menemukan kesulitan melangkah ke semifinal Malaysia Open 2019.

Dalam perempat final di Axiata Arena Kuala Lumpur, Jumat (5/4) siang WIB, Tzu Ying menaklukkan salah satu rival klasiknya, Ratchanok Intanon (Thailand) dengan straight game 21-19, 21-13 dalm laga berdurasi 35 menit (statistik BWF).

Tzu Ying yang merupakan juara bertahan Malaysia Open (2017 dan 2018) ini tampil lebih menyerang ketimbang Intanon. Ini merupakan kemenangan ke-11 Tzu Ying atas Intanon. Rekor pertemuan mereka saat ini 31-11, Intanon masih unggul.

Top seed Tai Tzu Ying continues her winning run to book a place in the semifinals ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/cLvr54J7T4 — BWF (@bwfmedia) April 5, 2019