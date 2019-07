Tampil di Prambanan Jazz Festival 2019, Anggun C Sasmi Ingat Pernah Pacaran di sana, tapi..

jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyanyi Anggun C Sasmi teringat sebuah kenangan di Candi Prambanan saat menjadi bintang tamu Prambanan Jazz Festival 2019. Dia mengaku pernah jalan-jalan dengan pacarnya saat masih muda ke Candi Prambanan, Yogyakarta.

Hanya saja hubungan Anggun dan kekasihnya itu ternyata kandas di tengah jalan. Menurutnya, hubungan mereka putus karena mitos Candi Prambanan.

"Sudah lama sekali saya enggak ke sini. Dulu pernah main di Prambanan, ada teman yang bilang kalau main ke Prambanan jangan bawa pacar, nanti putus. Ternyata waktu itu pernah bawa pacar dan putus beneran," kata Anggun di atas panggung, Minggu (7/7) malam.

Mendengar cerita pelantun lagu Mimpi itu, penonton pun tertawa. Gemuruh tepuk tangan diberikan untuk Anggun yang baru saja memulai pertunjukannya di Prambanan Jazz Festival 2019.

Perempuan 45 tahun itu tampil mengenakan gaun hitam pendek. Dengan penuh semangat, Anggun menyapa penonton yang memadati area special show.

BACA JUGA: Anggun C Sasmi Gandeng Dua Desainer Kondang

"Jogja udah capek?. Saya mau dengar suaranya, apa kabar?. Siapkan suara yang paling besar, Jogja apa kabar?," sapa Anggun.

Dalam Prambanan Jazz Festival 2019, Anggun membawakan sejumlah lagu andalannya. Antara lain No Promises, Undress Me, Still Reminds Me, The Good Is Back, dan Snow yang dibawakan di awal aksi panggung.