Tampil di Vesak Festival 2023, Tommy Hong Gaungkan Tolerasi Beragama

jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi Tommy Hong, turut meramaikan Vesak Festival 2023 yang digelar di Tunjungan Plaza Surabaya, Jawa Timur.

Dalam acara bertema 'Harmony In The Middle Way', Tommy, membawakan lagu Wo Men Bu Yi Yang dan Da Zhuang yang artinya kita berbeda.

Pemilik nama asli Tommy Prayogo ini mengatakan bahwa lagu tersebut sebagai ajakan untuk menjaga tolerasi beragama.

"Walaupun kita beragam dan berbeda latar belakang, tetapi dapat berkumpul bersama merupakan suatu anugerah," kata Tommy, dalam keterangannya, Rabu (7/6).

Penyanyi spesialis lagu Mandarin, ini pun berharap Indonesia tetap bersama di tengah berbagai perbedaan masyarakatnya.

"Semoga di tengah perbedaan, kita dapat tetap hidup harmonis secara seimbang," ujar Tommy Hong.

Sementara itu, Ketua Vesak Festival 2023, William menuturkan bahwa konsep acara tersebut adalah moderasi beragama.

"Jadi, harapannya acara ini bisa menunjukkan meski berbeda-beda, tetapi bis hidup indah bersama di dalam perbedaan tersebut," tutur William.