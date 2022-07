Tanoto Foundation Membentuk Generasi Muda Jadi Pemimpin Masa Depan Berorientasi SDGs

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, memiliki misi mewujudkan potensi individu terutama generasi muda.

Hal itu dilakukan demi memperbaiki taraf hidup generasi muda melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.

Generasi muda saat ini juga menjadi kekuatan ekonomi dan tulang punggung pembangunan Indonesia.

Penduduk usia muda saat ini akan mendominasi populasi dalam bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2030 sampai 2040.

Sebagaimana prinsip inklusivitas SDGs, bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal (no one left behind), pemuda menjadi bagian dalam target pencapaian SDGs.

Dalam hal ini, pemuda tidak hanya sebagai target/penerima manfaat, tetapi dapat dioptimalkan sebagai subjek/pelaku pembangunan.

Baca Juga: Tanoto Foundation Melatih 800 Fasilitator Tanggulangi Learning Loss jelang PTM Terbatas

Selama ini, Tanoto Foundation memandang pemuda bisa menjadi kunci dalam kesuksesan pencapaian SDGs bila dibekali dengan keterampilan dan kemampuan yang baik.

Selain itu, perlu diberikan akses terhadap pendidikan berkualitas serta pembangunan karakter sebagai pemimpin masa depan.