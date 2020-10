Tanpa Gejala, Aktris Suzu Hirose Positif Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jepang, Suzu Hirose terkonfirmasi terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Pihak agensi mengatakan bahwa Suzu tidak mengalami gejala apapun selama ini, dikutip dari Kyodo, Selasa (7/10).

Perempuan 22 tahun ini dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes PCR bersama rekan-rekan aktor yang syuting bersamanya baru-baru ini.

Agensi menegaskan bahwa Suzu Hirose tidak merasakan ada masalah pada kesehatannya.

"Kami minta maaf kepada para pekerja, rekan main dan penggemar karena menimbulkan rasa cemas," kata agensi dalam pernyataan resmi.

Agensi Suzu Hirose menambahkan, pihaknya akan mengikuti panduan dari otoritas kesehatan.

Selain itu, mereka juga melakukan langkah pencegahan untuk menjaga keamanan klien lain dan staf agensi.

Suzu Hirose telah membintangi sejumlah film dan drama, di antaranya Our Little Sister yang disutradarai Hirokazu Kore-eda, Chihayafuru, Laplace's Witch, dan Sunny: Our Hearts Beat Together. (antara/jpnn)



