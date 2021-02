Tanpa Mengeluarkan Keringat Setetes pun, Stefanos Tsitsipas Tembus 8 Besar Australian Open 2021

jpnn.com, MELBOURNE - Petenis Yunani Stefanos Tsitsipas tembus perempat final Australian Open 2021 tanpa harus mengeluarkan keringat sedikit pun.

Tsitsipas tak perlu mengayun raket di 16 Besar lantaran lawannya, Matteo Berrettini memutuskan mundur dari turnamen akibat cedera otot perut sebelum pertandingan dimulai Senin (15/2) malam waktu Melbourne.

Unggulan kesembilan Berrettini sebelumnya mengalami cedera pada set ketiga dari kemenangannya pada putaran ketiga atas Karen Khachanov pada Sabtu.

Dalam pertandingan tersebut, ia sempat mendapat jeda istirahat medis selama pertandingan untuk menghilangkan rasa sakit di perutnya.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasakan (sakit) di bawah tulang rusuk, tapi dokter mengatakan tidak ada (otot) yang tertarik," kata Berrettini dilansir laman resmi ATP Tour Berettini selepas pertandingan Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, petenis Italia itu menduga cederanya hanya karena otot yang bekerja kurang baik. Rasa sakitnya muncul saat ia tengah melakukan servis terhadap lawannya.

Unggulan kelima Tsitsipas kini akan bersiap menghadapi juara Australian Open 2009 dan unggulan kedua Rafael Nadal pada Rabu. Nadal memimpin rekor pertemuan melawna Tsitsipas 6-1. (atp/antara/jpnn)

Perempat final tunggal putra Australian Open 2021:

16/2

Novak Djokovic vs Alexander Zverev

Grigor Dimitrov vs Aslan Karatsev

17/2

Andrey Rublev vs Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas vs Rafael Nadal