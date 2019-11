Luar Biasa! Stefanos Tsitsipas Juara ATP Finals 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis Yunani Stefanos Tsitsipas menjadi juara ATP Finals 2019, turnamen buat delapan pemain putra terbaik dunia di akhir tahun. Gelar ini merupakan yang terbesar dalam karier Tsitsipas.

Dalam laga final di The O2 London, Senin (18/11) dini hari WIB, Tsitsipas mengalahkan Dominic Thiem (Austria) dengan skor 6-7(6), 6-2, 7-6(4).

Tsitsipas melakukan transisi luar biasa dengan memenangkan Next Gen ATP Finals 2018, dan kini menaikkan kelasnya menjadi pemenang ATP Finals satu tahun kemudian.

Petenis unggulan keenam ini mengalahkan Thiem yang menjadi unggulan kelima dalam pertandingan babak final berdurasi dua jam dan 35 menit.

