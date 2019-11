ATP Finals 2019: Zverev Masuk Semifinal, Nadal Tersingkir

jpnn.com, LONDON - Petenis Jerman Alexander Zverev menjaga peluang mempertahankan gelar ATP Finals setelah memastikan satu tiket ke semifinal.

Zverev yang berada di Grup Andre Agassi, finis di urutan kedua usai mengalahkan Daniil Medvedev (Rusia) 6-4, 7-6(4) di The O2 London, Sabtu (16/11) dini hari WIB.

Kemenangan Zverev tersebut mengubur harapan Rafael Nadal (Spanyol) yang pada laga beberapa jam sebelumnya menang atas Stefanos Tsitsipas (Yunani) 6-7(4), 6-4, 7-5.

Ya, kemenangan itu tak cukup membuat Nadal lolos ke 4 Besar. Sementara Tsitsipas, meski kalah, berhak atas status juara Grup Andre Agassi.

