Setelah Federer, Giliran Djokovic jadi Korban Dominic Thiem di ATP Finals

jpnn.com, LONDON - Petenis peringkat lima dunia Dominic Thiem menjadi pemain pertama yang meraih dua kemenangan di ATP Finals. Setelah mengalahkan Roger Federer (ranking tiga) di pertandingan pertama Grup Bjorn Borg, Senin (11/11) lalu, Thiem juga menang atas Novak Djokovic (ranking dua), Rabu (13/11) dini hari WIB.

Pria Austria berusia 26 tahun itu mengalahkan Djokovic 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5) di The O2 London. Ini merupakan kemenangan pertama Thiem atas Djokovic di hard court. "Ini benar-benar salah satu pertandingan yang sudha saya tunggu. Salah satu alasan saya berlatih sepanjang hidup. Ini untuk semua masa lalu saya," kata Thiem seperti dikutip dari situs resmi turnamen.

“Benar-benar luar biasa, mengalahkan legenda. Dan saya juga memenuhi syarat untuk lolos semifinal," imbuhnya.

Ya, untuk pertama kali dalam kariernya, Thiem lolos ke semifinal ATP Finals.

