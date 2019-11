Dominic Thiem Vs Stefanos Tsitsipas di Partai Puncak ATP Finals 2019

jpnn.com, LONDON - Dominic Thiem (Austria) menyingkirkan juara bertahan Alexander Zverev (Jerman) 7-5 6-3 di semifinal ATP Finals 2019 di The O2 London, Minggu (17/11) dini hari WIB.

Pada partai final yang akan digelar Senin (18/11) dini hari nanti, Thiem bakal menghadapi petenis muda dari Yunani Stefanos Tsitsipas (21 tahun), yang lolos ke final setelah mengalahkan Roger Federer (Swiss) 6-3, 6-4, Sabtu (16/11) malam.

Thiem dan Zverev bermain ketat pada set pembuka yang sengit sampai pada gim ke-12, ketika Zverev melakukan kesalahan ganda untuk membuka set point kepada lawannya, sebelum melemparkan raket ke lapangan karena frustrasi.

Thiem yang tengah diserang flu mematahkan servis Zverev untuk memimpin 4-2 pada set kedua setelah lawannya yang berasal dari Jerman itu mencatat beberapa unforced error karena bermain di bawah tekanan besar.

Terus mengendalikan permainan, Thiem mengonsolidasikan keuntungannya sebelum menutup pertandingan ini lewat kemenangan pada match point pertamanya dengan sebuah pukulan keras meyakinkan yang mendarat di dalam garis lapangan.

