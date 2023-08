Targetkan 28 Ribu Pengunjung, Astindo Travel Fair ke-15 Bertabur Promo

jpnn.com, JAKARTA - Survei tour operator ternama brand internasional menunjukkan sebagian besar traveler merasa kebingungan saat memulai rencana perjalanan yakni sebesar 54 persen orang tidak punya bayangan akan pergi ke mana saat mereka memulai perjalanan.

Kemudian, 82 persen punya minat besar untuk menggunakan jasa agen perjalanan.

Berangkat dari hal itu, Ketua Umum ASTINDO Pauline Suharno mengambil kesempatan lewat Astindo Travel Fair ke-15.

Pauline mengatakan Astindo Travel Fair ke-15 memiliki konsep multi airlines, multi destinations, multi products, masyarakat memiliki banyak opsi, untuk berbagai tujuan perjalanan mereka.

"Mau liburan naik pesawat, cruise, kereta, liburan keluarga, meeting, pameran, outing kantor, sport tourism, nonton konser, atau yg extreme seperti adventure, dark tourism. Tell me what you want, semua bisa difasilitasi oleh para travel agent anggota ASTINDO," kata Pauline.

Acara Astindo Travel Fair ke-15 secara resmi dimulai oleh ASTINDO (Asosiasi Travel Indonesia). Acara ini dihadiri secara online oleh berbagai tokoh, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia - Sandiaga Salahudin Uno, serta Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi – Odo R Manuhutu.

Ketua Panitia Astindo Travel Fair ke-15 Anton Sumarli akan menargetkan sebeser 28 ribu pengunjung dan perputaran transaksi sebesar Rp 48 miliar elama empat hari penyelenggaraan.

“Kami optimistis angka ini akan tercapai, karena selain animo masyarakat untuk bepergian sudah semakin tinggi, kami juga memiliki beragam promo. Ada tiket murah, extra shopping voucher, potongan harga langsung, free travel insurance, dll.” Penjelasan Anton.