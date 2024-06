Taspen Raih 3 Penghargaan di Ajang Digital Technology & Innovation Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) meraih tiga penghargaan dalam ajang Digital Technology & Innovation Award 2024 untuk kategori 5 Stars Gold The Best ICT Business Strategy 2024 (Insurance & Pension Fund), 5 Stars Gold The Best Transformation & Digital Innovation 2024 (Insurance & Pension Fund), The Best Digital Leader Of The Year (Insurance & Pension Fund) untuk Information Technology Division Head TASPEN, Henrisa Lubis.

Penghargaan yang digelar majalah ITech dan Forum Digital (Fordigi) BUMN ini diikuti oleh 300 perusahaan BUMN, perusahaan BUMD dan perusahaan swasta lintas sektor di seluruh Indonesia dengan berbagai aspek penilaian yang dilakukan oleh tim dewan juri dari berbagai latar belakang keilmuan.

“Suatu kebanggaan bagi TASPEN untuk menerima 3 penghargaan dalam Indonesia Digital Technology & Innovation Award 2024 ini. Apresiasi tertinggi juga diberikan kepada seluruh insan TASPEN, khususnya tim IT TASPEN atas dukungan penuh dan dedikasinya dalam melakukan transformasi Information and Communication Technology (ICT) sebagai bagian dari inovasi layanan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi seluruh peserta TASPEN," ujar Corporate Secretary TASPEN Yoka Krisma Wijaya.

Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan motivasi bagi seluruh Insan TASPEN terus berupaya meningkatkan kapabilitas diri dan terbuka dengan informasi dan perkembangan teknologi digital terkini, sehingga dapat berimplikasi positif terhadap kualitas pelayanan dan inovasi produk bagi seluruh peserta TASPEN.

Kegiatan Digital Technology & Innovation Award 2024 merupakan apresiasi kepada perusahaan BUMN, perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di Indonesia atas upaya bisnis perusahaan dalam menerapkan perkembangan teknologi terkini dan secara aktif terus berupaya menciptakan produk dan layanan bagi masyarakat secara digital, guna meningkatkan literasi digital yang dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan andal kepada seluruh peserta.

“TASPEN menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi peserta seluruh produk dan layanan digitalnya, sehingga seluruh upaya digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan peserta dalam mendapatkan layanan dan informasi mengenai TASPEN. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN bahwa layanan digital harus memberikan kemudahan bagi pengguna serta merupakan bagian dari perbaikan dari proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur,” kata Yoka.(chi/jpnn)