Tasya Kamila Akhirnya Umumkan Jenis Kelamin Calon Bayinya

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila akhirnya mengumumkan jenis kelamin bayi yang tengah dikandungnya.

Calon buah hati hasil pernikahan dengan Randi Bachtiar itu rupanya berjenis kelamin laki-laki.

"Alhamdulillah, we are having a baby boy," ungkap Tasya Kamila lewat Insta Story miliknya, Senin (11/3).

Baca juga: Hamil Muda, Tasya Kamila Masih Sibuk Kerja

Perempuan 26 tahun itu mengaku bersyukur sudah mengetahui jenis kelamin calon bayinya.

Sebab selama ini dia dan suami sangat penasaran. Apalagi bayi tersebut merupakan calon anak pertama mereka.

Baca juga: Tasya Kamila Akan Segera Jadi Orang Tua

"Bahagia banget alhamdulillah, setelah selama ini penasaran sama hasil USG dan tes NIPT, akhirnya hari ini tahu juga gender bayi kami. Terima kasih buat teman-teman dan keluarga yang sudah ikut berbahagia bersama kami, dan ikut mendoakan," ujar pelantun Libur Telah Tiba itu.