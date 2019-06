Taylor Swift Rilis Lagu Pro- LGBT

jpnn.com - Rasa penasaran Swifties terjawab. Melalui Instagram Live pada Kamis (13/6) waktu setempat, Taylor Swift buka suara tentang album ketujuhnya. Swift membuka videonya dengan ucapan terima kasih kepada para fans.

''Banyak hal yang membuatku bersemangat selama ini. Dan, aku butuh waktu yang tepat untuk mengatakan banyak hal,'' ujarnya.

Swift kemudian membenarkan sejumlah teori fans tentang album itu. Salah satunya, penggunaan kata calm. Rupanya, kata tersebut memang akan menjadi judul lagu terbarunya.

''Aku juga mengonfirmasi kalau aku punya lagu baru yang muncul tengah malam ini. Judulnya You Need to Calm Down,'' katanya.

Menepati janjinya, lagu itu dirilis kemarin, Jumat (14/6). Lagu tersebut merupakan bentuk pembelaannya terhadap komunitas LGBTQ+. Swift berjanji bahwa klip video itu layak ditunggu dan bakal rilis di Good Morning America pada 17 Juni.

Lover adalah judul album ketujuh itu. Album tersebut akan dirilis pada 23 Agustus. Swift menjelaskan, Agustus merupakan bulan kedelapan. Sedangkan 8+2+3=13, angka keberuntungan Swift. Album kali ini berisi 18 track romantis. Namun, tidak berarti semuanya lagu tentang cinta. Ada pula yang mengandung pesan politik.

Mengikuti Lover, Swift juga akan berkolaborasi dengan fashion designer Stella McCartney. (Entertainment Tonight/People/adn/c18/nda)