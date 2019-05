Geser Taylor Swift, Drake Raja Baru Billboard Music Awards

jpnn.com - Billboard Music Awards (BBMAs) 2019 pada Rabu malam (1/5) waktu setempat atau Kamis pagi WIB menjadi pesta para musisi dan penggemar musik. Dalam acara yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, tersebut, para musisi lintas zaman melebur untuk menampilkan aksi keren mereka.

Acara dibuka dengan penampilan live perdana ME! oleh Taylor Swift dan Brendon Urie, lead vocalist Panic! at the Disco. Seperti tahun sebelumnya, host Kelly Clarkson langsung menyambung dengan medley. Lulusan American Idol musim pertama itu meramu selusin lagu lintas genre yang masuk nominasi. Diawali dengan hit teranyar, BBMAs 2019 ditutup dengan nostalgia. Paula Abdul membawakan medley lagu hitnya dengan diiringi dance keren.

Malam itu, Drake jadi musisi yang memboyong piala terbanyak. Pelantun God's Plan tersebut memenangkan 12 piala dari 17 nominasi. Sebelumnya pada 2017 Drake memboyong 13 piala. Total, kini dia memiliki 27 piala BBMAs. Dengan raihan itu, Drake menggeser rekor Swift, yang hingga tahun ini sudah mengumpulkan 23 piala. Dalam pidato kemenangannya, musisi asal Kanada tersebut berterima kasih kepada Sandra Graham, sang ibu, yang juga hadir di MGM Grand Garden Arena.

Sambil menahan haru, Drake bercerita bahwa sang ibu setia mengantarnya ke tempat les maupun olahraga semasa kecil. ''Enggak peduli berapa lama aku mencari hal yang ingin kulakukan, kau selalu ada. Sekarang kita tidak terpisahkan," tuturnya.

Menyusul Drake, ada rapper Cardi B yang memboyong enam piala dari 21 nominasi serta Maroon 5 yang memenangkan empat piala. (Billboard/People/fam/c18/nor)