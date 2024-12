Tebak Skor Persebaya Vs Borneo FC, Berhadiah Penahan Dingin

jpnn.com - SURABAYA – Pemuncak klasemen BRI Liga 1 Persebaya Surabaya bakal menjamu Borneo FC pada big match pekan ke-16 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (20/12) malam WIB.

Borneo FC datang ke Surabaya dengan modal kemenangan besar 5-0 dari Madura United di pekan ke-15.

Itu merupakan kemenangan pertama Borneo dari lima laga terakhir.

Sementara itu, Persebaya kedatangan Borneo di saat rentetan kemenangan beruntun mereka terhenti di pekan ke-15.

Pekan lalu, Bajol Ijo -julukan Persebaya, tertahan di kandang Semen Padang.

Sebelum bermain imbang 0-0 dengan Semen Padang, Persebaya selalu menang di lima laga (vs Persik Kediri, vs Arema FC, vs Madura United, vs Persija Jakarta, dan vs PSIS Semarang).