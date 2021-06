Tekan Covid-19 di Bangkalan, Marsekal Hadi dan Jenderal Listyo Rangkul Tokoh Agama

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan tokoh agama, masyarakat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Pertemuan itu sebagai upaya bergandengan tangah mencegah penyebaran virus corona di Bangkalan. Marsekal Hadi dan Jenderal Listyo pun merangkul para tokoh agama untuk menekan penyebaran Covid-19 di Bangkalan.

"Kerja sama tokoh agama dengan Forkopimda bisa dimaksimalkan untuk pencegahan Covid-19," kata Jenderal Listyo Sigit dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (12/6).

Mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan peran tokoh agama setempat sangat penting untuk membantu pemerintah dan Forkopimda.

Terutama, lanjut dia, dalam menyampaikan sosialisasi dan edukasi soal kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker di lingkungan sosial masyarakat.



Jenderal Listyo menjelaskan penelitian dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa masker masih menjadi hal yang ampuh menangkal penyebaran virus corona.

"Masalahnya adalah kepatuhan yang rendah di Madura. Satu-satunya alat yang bisa menangkal Covid-19 adalah masker berdasarkan penelitian. Penggunaan masker untuk bagi seluruh masyarakat, baik yang sehat dan sakit harus menggunakan masker," ujar Jenderal Listyo Sigit.

Jenderal bintang empat itu juga mengajak tokoh agama untuk menyampaikan pentingnya proses 3T (testing, tracing, dan treatment).

Hal itu mengingat masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mau atau sulit untuk melakukan tes swab antigen ataupun RT-PCR.