Teknologi Pengisian Daya Cepat Besutan Oppo Laris Manis

jpnn.com - Teknologi VOOC Flash Charging besutan Oppo rupanya banyak disukai oleh perusahaan perangkat elektronik dan chipset, bahkan Oppo telah menandatangani perjanjian lisensi dengan delapan perusahaan.

Sebagaimana dilaporkan, Gizmochina Rabu (31/7), berbagai perusahaan tersebut ingin memproduksi dan menjual perangkatnya dengan teknologi VOOC Flash Charging.

BACA JUGA: Oppo Reno 10x Zoom FC Barcelona Dibanderol Hampir Rp 13 Juta

Pada November tahun lalu, Oppo telah menandatangani perjanjian lisensi yang sama dengan sekitar enam perusahaan. Tambahan delapan perusahaan itu dikatakan akan membantu Oppo untuk lebih memperluas adopsi teknologi VOOC.

Delapan perusahaan yang melakukan perjanjian lisensi dengan Oppo untuk teknologi VOOC termasuk Anke Innovation Technology Co, Ltd, Angbao Electronics (Shanghai) Co, Ltd, Hangzhou Shilan Microelectronics Co, Ltd, Lilinda Technology Group Co, Ltd, Ningbo Bull Digital Technology Co, Ltd, Shenzhen Renqing Excellence Investment Co, Ltd, Shenzhen Shishang Exhibition Technology Co, Ltd dan Core Sea Technology (Shenzhen).



Director IP Oppo, Feng Ying mengatakan, teknologi pengisian baterai VOOC sepenuhnya menunjukkan kepemimpinan teknologi Oppo di bidang pengisian cepat, sangat meningkatkan pengalaman pengisian daya pengguna.

"Kami sangat mampu mempromosikan pengembang berkelanjutan flash VOOC melalui lisensi eksternal kami. Flash Oppo VOOC memiliki 14 mitra rantai industri yang sangat baik. Pada masa depan, kami juga akan membuka lisensi untuk lebih banyak perusahaan, teknologi flash-charge VOOC plus aksesori, chip, dan area pengembangan lainnya," katanya.

Dia menambahkan, ada tiga versi teknologi pengisian daya cepat VOOC milik Oppo mencakup VOOC, VOOC Mini dan Super VOOC. Oppo juga telah mengembangkan tekologi pengisian flash nirkabel 15W.

Tahun lalu, perusahaan mengungkapkan lebih dari 100 juta perangkat di seluruh dunia menggunakan teknologi pengisian flash VOOC.