Telkomsel Berinvestasi di GoJek, Ekonom: Saling Menguntungkan

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, keputusan Telkomsel berinvestasi di GoJek dinilai strategis.

Bukan sekadar menguntungkan perusahaan, tetapi juga menjadi momentum penting meningkatkan ekonomi digital nasional.

”Itu kan investasi tentunya yang diharapkan adalah keuntungan. Jadi manfaat bagi keduanya adalah keuntungan ekonomi,” kata Piter, kepada awak media, Kamis (19/11).

Menurut Piter, Telkomsel akan bisa memperkuat ekosistem dengan memanfaatkan jaringan yang sudah terbangun oleh GoJek.

”Sedangkan GoJek selain diuntungkan dengan masuknya dana segar dari Telkomsel juga bisa lebih memperluas lagi ekosistem,” terusnya.

Hal serupa diungkap Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.

Ia mengatakan bahwa keuntungan Telkomsel tentu sangat besar mengingat GoJek bukan perusahaan digital ecek-ecek.

Apalagi GoJek sudah di-support oleh perusahaan teknologi kelas dunia seperti Facebook, Google, Tencent, dan investor lainnya.