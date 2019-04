Tembus Final BAC 2019, Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara jadi Nomor 1 Dunia

jpnn.com, WUHAN - Ganda putri Jepang Matyu Matsumoto / Wakana Nagahara melaju ke final Badmiton Asia Cahmpionships atau BAC 2019 usai mengalahkan kompatriotnya Yuki Fukushima / Sayaka Hirota.

Dalam semifinal di Wuhan Sports Center, Wuhan, Sabtu (27/4) siang WIB, Matsumoto / Nagahara menang 21-16, 26-24 dalam laga berdurasi 57 menit (statistik BWF). Kemenangan ini membuat rekor pertemuan kedua ganda menjadi sama kuat 4-4.

Dengan kemenangan ini, Matsumoto / Nagahara akan menjadi ganda putri ranking satu dunia saat rilis peringkat terbaru 3 Mei nanti.

BREAKINGGG! We have our new WORLD NO. 1 Women's Doubles pair! Matsumoto/Nagahara are predicted to become the new World No. 1 after reaching Final today with at least 95770 points, overtaking Fukushima/Hirota (94358). CONGRATULATIONS! #BAC2019 pic.twitter.com/gSya2lpTi6 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) April 27, 2019

Sebelum pertemuan kedua ganda di semifinal tadi, poin Matsumoto / Nagahara yang berada di peringkat kedua dunia hanya selisih tipis dengan Fukushima / Hirota.

BREAKING: After reaching Semifinals, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara are now ONE WIN AWAY to become the WORLD NO. 1 WD.



Matsumoto/Nagahara would be crowned new World No. 1 IF AND ONLY IF they reach the FINAL #BAC2019 , which is by beating our current no. 1, Fukushima/Hirota WOWW! — Badminton Talk (@BadmintonTalk) April 26, 2019