Tembus Final Japan Open 2019, Jonatan Christie Ketemu Kento Momota

jpnn.com, TOKYO - Jonatan Christie alias Jojo memberi kabar gembira dari Japan Open 2019 (super 750).

Tunggal putra Indonesia ranking tujuh dunia itu baru saja memastikan tiket final, setelah mengalahkan bule Denmark Jan O Jorgensen dalam laga di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Sabtu (27/7) siang WIB.

BACA JUGA: Pukul Teman Sendiri, Praveen / Melati Tantang Ganda Nomor 2 Dunia di Final Japan Open 2019

Jojo, panggilan Jonatan, menang 21-14, 21-14 dalam pertandingan yang memakan waktu 45 menit (statistik BWF).

Di final besok, Jojo akan menantang juara bertahan yang juga tunggal putra nomor satu dunia Kento Momota.

ONE MORE WIN for Jonatan Christie to break into the WORLD TOP 5 MEN'S SINGLES!!!



OMGGGG



Akankah besok kita punya MS Top 5 dunia???



Akan terjadi jika Momota dikalahkan!!! #JapanOpenSuper750 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) July 27, 2019