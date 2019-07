Japan Open 2019: Nozomi Okuhara Catat Back-to-Back ke Final

jpnn.com, TOKYO - Tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara memastikan tiket final Japan Open 2019. Gadis asal Nagano yang memiliki tinggi badan 156 cm itu lolos ke partai puncak setelah menghentikan langkah pemain Kanada kelahiran Hong Kong Michelle Li.

Pada pertandingan yang digelar di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Sabtu (27/7) pagi WIB, Okuhara menang dua game 21-12, 21-18.

Okuhara, ranking tiga dunia, harus melakoni pertandingan berdurasi 47 menit (statistik BWF) untuk mengalahkan pemain peringkat 14, yang di perempat final kemarin menaklukkan si nomor satu dunia Tai Tzu Ying.

Michelle Li displays impressive retrieval skills but Nozomi Okuhara is just too much to handle ????



Don't miss the live action on https://t.co/qAwghLud5r#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/HsxAF4nHxr — BWF (@bwfmedia) July 27, 2019