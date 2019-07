Jojo jadi Wakil Kelima Indonesia yang Tembus Semifinal Japan Open 2019

jpnn.com, TOKYO - Jonatan Christie menjaga gengsi sektor tunggal putra Indonesia di Japan Open 2019.

Jojo, panggilan Jonatan, berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan tunggal putra Denmark Anders Antonsen dalam perempat final di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jumat (26/7) sore WIB.

Jojo menjadi pemain terakhir yang mendapat tiket semifinal Japan Open 2019, karena main di partai pemungkas hari ini. Pemain kelahiran Jakarta berusia 21 tahun itu menang 21-12, 21-14 atas Antonsen, dalam pertandingan berdurasi 47 menit (statistik BWF).

Di semifinal besok, Jojo kembali harus meladeni bule Denmark Jan O Jorgensen, yang tembus semifinal setelah mengalahkan kompatriotnya Rasmus Gemke 11-21, 21-14, 21-13.

Jojo menjadi wakil kelima Merah Putih yang lolos ke semifinal setelah Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti, Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja, Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan dan Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya.

Indonesia sudah memastikan satu tiket final, lantaran Praveen / Melati dan Hafiz / Gloria harus saling sikut demi selembar tiket final nomor ganda campuran. (adk/jpnn)

Wakil Indonesia di semifinal Japan Open 2019:

Jonatan Christie vs Jan O Jorgensen (Denmark)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang)

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Li Junhui / Liu Yuchen (Tiongkok)

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti