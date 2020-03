Tembus Semifinal All England 2020, Praveen/Melati Bikin Tiongkok Gigit Jari

jpnn.com, BIRMINGHAM - Ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti alias PraMel menjadi wakil pertama Indonesia yang tembus semifinal All England 2020.

Dalam perempat final di Arena Birmingham, Jumat (13/3) sore WIB, PraMel suksel menekuk peringkat kedua dunia Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping.

PraMel yang merupakan ranking lima dunia, mengalahkan ganda Tiongkok itu dengan rubber game 15-21, 21-19, 21-19. Statistik BWF merangkum, PraMel butuh waktu 72 menit memenangi pertarungan, sekaligus membuat Tiongkok tak punya wakil lagi di nomor ganda campuran.

Duel kedua ganda berlangsung ketat. PraMel yang sebelum pertemuan ini, tertinggal head to head dari Wang/Huang 1-6, tampil lebih agresif.

BREAKINGGGG



0 - FOR THE FIRST TIME since the Superseries era, no Chinese Mixed Doubles pair will contest the All England Semifinals. Wiped.#YAE20 #PejuangAllEngland2020 pic.twitter.com/v9sFkpLORJ — Badminton Talk (@BadmintonTalk) March 13, 2020